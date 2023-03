Considera que los jugadores también deben asumir la responsabilidad del fracaso Tricolor.

Redacción – Suhander Zúñiga considera que Luis Fernando Suárez es un gran director técnico y asegura que no todo lo malo que pasa con la Selección Nacional es culpa del timonel colombiano.

Estas afirmación fue hecha por el lateral izquierdo tras el fracaso del conjunto patrio al no meterse en el Final Four de la Concacaf.

Además, el golpe para la Tricolor es aún mayor porque la eliminación fue hecha a manos de Panamá en territorio nacional con victoria por marcador de 0-1.

Lo que representa el primer triunfo canalero en un juego oficial realizado en suelo tico, situación por la que este resultado quedará marcado en la historia de La Sele.

No obstante, el futbolista de 26 años de edad considera que esta situación histórica no es solo culpa de Suárez, quien no vive un buen momento al mando de la Tricolor y es muy criticado por la afición.

Zúñiga señala que los jugadores deben hacer un «mea culpa» y también asumir responsabilidad del nuevo tropiezo nacional.

«Sí claro, para mí en lo personal sí, es un gran técnico, a veces las cosas no se dan, pero no es por culpa de él, a veces también nosotros somos culpables y hay que tomar la responsabilidad», apuntó el futbolista oriundo de San Carlos.