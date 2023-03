Esquivel mostró su malestar por las insinuaciones

Redacción – El respetado entrenador de la ADG, Horacio Esquivel, explota ante insinuaciones por aparente relación de Guanacasteca y Herediano en el fútbol tico.

Esquivel mostró su malestar, luego de que le preguntaran que si le molestaba que le quitaran méritos o le bajaran el tono a la victoria de 4-0 del cuadro pampero ante el Team en el Estadio Chorotega, que vivió una fiesta en las gradas.

Esa situación generó que el timonel señalara que no le hablen entrecomillas con el tema sobre supuestos vínculos de la ADG con el equipo que nació grande, que durante la fase regular perdió por 0-1 en el Colleya Fonseca y 4-0 ante el cuadro guanacasteco.

Horacio Esquivel habló en conferencia de prensa y pide que no le boten el trabajo haciendo insinuaciones, ya que considera que es recto y temeroso de Dios, por lo que siempre hará las cosas bien, así como de forma clara por el bien de Guanacasteca.

«¿Algo qué? Hablan entrecomillas y no interpreto, por favor me están botando todo el trabajo y acaso los muchachos corrieron porque les regalan las cosas, sacar a un muchacho por problemas estomacales y mis jugadores están felices, no por favor. Yo soy recto y temeroso de Dios, así que no me hagan insinuaciones que me están faltando el respeto para dar una opinión», afirmó Horacio Esquivel.

La holgada victoria ante Herediano ayudó al cuadro pampero a salir del último lugar por el no descenso, ya que ahora son penúltimos con 26 unidades, solo una más que Guadalupe FC que jugará este próximo jueves a las 8:00 pm ante Cartaginés.