Zúñiga evitó usar la palabra fracaso para el papelón de la Tricolor

Redacción – Ante las críticas y tremendo malestar de la afición tica, Suhander Zúñiga, lateral derecho patrio, asegura que no ve como un ridículo o fracaso que Costa Rica haya quedado fuera del Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf.

Zúñiga disputó de forma completa los partidos ante Martinica y Panamá, ante este último La Sele perdió por 0-1 en el Estadio Nacional generando que los más de 8 mil ticos que llegaron a las gradas pidieran la cabeza de Luis Fernando Suárez.

A pesar de ese mal ambiente en la afición, el jugador de Alajuelense señala que la derrota ante los canaleros no puede volver a pasar, ya que ningún país puede llegar a suelo tico y ganar como si nada, por lo que a lo interno de La Sele enfocan en mejorar.

Eso sí, Suhander prefirió evitar la palabra fracaso con lo ocurrido en el cuadro patrio y desde su óptica no es así, por ello en charla con la prensa dio la cara ante lo ocurrido ante los vecinos del sur que le dieron un golpe de realidad al fútbol tico.

«No veo lo de La Sele como un ridículo o fracaso tampoco, lo que pasó hoy no puede volver a pasar, ningún equipo puede venir a Costa Rica a llevarse puntos y como lo digo, fracaso no, estos son mis dos primeros partidos donde me toca jugar los 90 minutos con la Selección, ya uno se da cuenta que esto está en otro nivel, en lo personal me quedo con la buena experiencia, no es un fracaso y como ticos nadie quería que perdiéramos, perdemos ante Panamá pero el equipo trabajó mal, son diferentes formas de ver las cosas, obviamente siempre cuando se pierde van a salir cosas mal, fracaso para mí no es, ahora hay que seguir trabajando en los clubes y se viene Copa Oro que está cerca», afirmó Suhander Zúñiga.

La ilusión de Zúñiga es ganarse un lugar en La Sele, por lo que el lateral derecho se propone seguir trabajando en Alajuelense para poder seguir siendo convocado.