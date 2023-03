Alemán es uno de los grandes críticos de La Liga

Redacción – El recordado ex-jugador del Saprissa, Allan Alemán, mandó un fuerte mensaje a La Liga al preguntarse hace cuánto tiempo La Liga no gana un partido importante, luego de la eliminación rojinegra en la Liga de Campeones de la Concacaf.

Alemán es comentarista en el programa «La Platea» de TD Más, donde aprovechó para criticar al León, club al que siempre ha cuestionado debido que muchos decían que los erizos tenían un equipazo, pero el mismo decepcionó ante Los Ángeles FC.

Desde la óptica del «Súper ratón», es muy fácil verse bien cuando juegas contra malos, pero todo cambia cuando se enfrentan a equipo de la talla del LAFC, que es el actual campeón de la MLS y que tiene un planilla top en la región.

Allan Alemán no se guardó nada y señala que en la serie ante los angelinos, varios jugadores del León quedaron expuestos, por ello también recuerda que hace cuánto los manudos no ganan un encuentro de gran trascendencia.

«Acá me atacaron de las contrataciones de Alajuelense, me dijeron que La Liga tenía un equipazo con dos jugadores por puesto, que no fuera injusto con tal y el otro, ¿Pero donde están? Es muy fácil jugar contra los malos, es muy fácil y me veo muy bien, porque juego con Alex López y Aarón Suárez a la par, en todas paso y me veo sobrado.

El problema es cuándo te exponen y te das cuenta que no estás para un club grande, no es que seas un mal jugador, ¿Hace cuánto La Liga no gana un partido importante? digan liguistas, hace cuanto no lo gana Alajuela, tienen años y es un tema complicado», afirmó Allan Alemán en el programa La Platea de TD Más.