Cruz se ha mantenido entrenando con Liberia

Redacción – Con el fin de mantenerse bien físicamente, Allan Cruz se ha mantenido entrenando con el Municipal Liberia, donde se ha topado con un plantel que tiene la misión de ascender cueste lo que cueste a la primera división este semestre.

Cruz aprovechó su gran relación con Minor Díaz para pedirle permiso para entrenar al lado de los Coyotes, donde están fascinados por tener en cada entrenamiento un jugador como el oriundo de Villarreal, Santa Cruz, Guanacaste.

A sus 27 años, Allan está a la espera de resolver su futuro deportivo y aunque ya se le relaciona con Alajuelense, el volante se mantiene en el cuadro aurinegro dándolo todo en busca de estar lo mejor posible cuando ya logre un nuevo contrato profesional.

En la escuadra de la Ciudad Blanca, Cruz se topó con una alta exigencia en cada practica, lo que le permite estar en aptas condiciones y deseoso de conocer que pasara en su carrera deportiva, luego de que terminara su ligamen con el FC Cincinnati meses atrás.

Allan Cruz conversó con AMPrensa.com y se deshizo en grandes elogios hacia el Municipal Liberia, institución que tiene ya el 50% de su ascenso sellado tras ser campeón del Apertura 2022 de Liga de Ascenso, por lo que de ganar el Clausura ascenderían directo.

«En Liberia se trata de entrenar todos los días bien y con alta exigencia, llamé a Minor Díaz y eso ha servido para mantenerme bien físicamente, lo poco que llevo con el equipo me ha ayudado bastante. Liberia está en instancias bonitas, me entran ganas de jugar con ellos (risas) porque todo jugador quiere estar ahí, es un grupo sano, todos se apoyan, entreno con Liberia y todo el plantel tiene la misión de ascender a primera, creo que por ahí es un grupo muy bueno, el que no ha estado jugando le exige al titular, eso hace que la competencia sea buena y sana. Estoy encantado en Liberia y con la mentalidad de ayudarles en lo que puede en este tramo final del torneo de segunda, la exigencia acá es total, tiene una estadio increíble y gran afición, Liberia es un gran club», dijo Allan Cruz a AMPrensa.com.