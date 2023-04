Campos se pregunta porque no critican a Vladimir Quesada

Redacción- El actual entrenador florense, Jeaustin Campos dice que Vladimir Quesada hace lo mismo que hacía él en el Saprissa y nadie le armas problemas.

Campos, comentó que él ha aprendido a que no es que cosas se hacen, sino quien las hace, ya que Quesada las hace y nadie le dice nada y las esposas no salen hablando del entrenador en redes sociales.

Además, añadió que Vladimir hecho las mismas alineaciones que él hizo en Saprissa, donde quedan los mismo jugadores afuera y nadie hace ni dice nada.

Por esa razón, Jeaustin confesó que eso le molesta un poco, ya que a él si le recriminaban y hasta las esposas salían declarando en redes sociales y ahora con Vladimir nadie hace nada al respecto.

«Aquí ya he aprendido a que no es qué se hace o qué se dice, sino quién lo hace o quién lo dice, yo salí de Saprissa y creo que Vladimir (Quesada) ha hecho lo mismo que hice yo y ¿Quién habla?, ¿Quién le pregunta?, ¿salen las esposas hablando? y han sido las mismas alineaciones, los mismos han quedado afuera. Me arman problemas de no sé qué, hoy por qué no le arman problemas al otro entrenador (Vladimir Quesada) que está haciendo lo mismo que yo, esa es la parte que me molesta un poco, no es qué se hace o qué se dice, es quién lo hace y quién lo dice, ese es el problema, yo he escuchado a otros entrenadores en otros equipos, que algunos están peleando el descenso, decir cosas que si yo las digo estaría firmando todo los viernes en la Fuerza Pública, he escuchado algunas palabrotas, gestos y situaciones que han pasado en conferencias de prensa que si yo las hiciera me matan, ni la mitad me atrevería a decir», agregó Campos.

Seguidamente, Campos resaltó que hay algunos entrenadores que dicen algunas cosas y nadie les hace nada, pero si fuera el que las dice estaría firmando cada viernes en la Fuerza Pública.

Finalizó diciendo que hay algunas acciones que realizan los entrenadores y nadie los mata, pero si fuera él, estaría recibiendo miles de críticas y en redes sociales lo matarían.