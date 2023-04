Valverde está en el ojo del huracán

Redacción – La entrenadora de la Selección Nacional femenina, Amelia Valverde, afirma estar muy molesta y disgustada con el desempeño de la Tricolor, debido que desde su óptica el equipo no refleja lo puede llegar a desarrollar en la cancha.

Valverde catalogó la derrota de 4-0 ante Escocia en partido amistoso realizado en el Hampdem Park de Glasgow como deficiente, ya que las ticas prácticamente pasaron corriendo detrás del balón todo el compromiso.

Esa situación ha hecho que muchos ticos ataquen sin piedad a la timonel, que acusa de ya no tener ideas claras para potenciar a las jugadoras, que a la hora de perder son solo excusas, que se reflejan en solo un triunfo en 14 partidos.

Incluso, la última victoria de las ticas fue en octubre del 2022 ante Filipinas, por lo que a 100 días de la Copa del Mundo de Australia y Nueva Zelanda, las críticas han aumentado alrededor de las seleccionadas, que parecen no tener una idea clara para jugar.

Amelia Valverde dio la cara tras el penosa caída en suelo escocés y dejó saber que estaba muy molesta porque las jugadoras no reflejan lo que plantean en practicas.

«Fue un partido deficiente de parte de la Selección Nacional y de parte nuestra, el equipo no se encuentra cuando tiene la pelota, prácticamente corrimos detrás del balón todo el partido, siendo conscientes y sinceros con lo que pasó, muy claras de la retroalimentación que tenemos que hacer, pero la verdad que salgo molesta y disgustada, el equipo no refleja lo que podemos ser y además lo que hemos planteado, sin dudas que no pasaron por encima», afirmó Amelia Valverde.