Manudos volvieron a sonreír en el certamen

Redacción – La mentalidad de Andrés Carevic en Alajuelense es estar al 100 por 100 para poder sumar la mayor cantidad de puntos y así clasificar a semifinales.

Carevic se mostró contento tras la victoria de 1-3 del León en Pérez Zeledón y así mantenerse en el segundo lugar del certamen con 33 puntos.

Esos tres puntos en suelo sureño son un tanque de oxígeno para La Liga, que en esta segunda vuelta de la fase regular ha caído considerablemente su nivel, lo que tiene bastante disgustada a toda la afición liguista.

Desde la óptica del sudamericano, los manudos han perdido juegos en el torneo que no merecían perder, pero entiende que eso es parte del fútbol, por lo que deben mentalizarse en seguir trabajando en busca de que los resultados positivos lleguen.

Andrés Carevic habló en conferencia de prensa y dejó saber la misión del León en este cierre de la etapa regular del torneo, la cuál los erizos quieren cerrar de gran forma.

«Seguir trabajando, viene un cierre importante, debemos estar al 100 por 100 para sumar la mayor cantidad de puntos que podamos. El tema es seguir trabajando fuerte, exigiendo y estando en los detalles, viene el cierre del torneo y sabemos que hay que cerrar bien el torneo, es importante para nosotros volver a sumar, después de dos partidos que no hemos sumado puntos, también hemos tenido muchísimas bajas en estos partidos, en algún momento tuvimos hasta nueve ausentes, hemos perdido partidos que no merecíamos perder, pero así es el fútbol, seguiremos trabajando para no tener muchos altibajos en los partidos», afirmó Andrés Carevic.