Redacción- Alonso Martínez es inamovible en su equipo, en la victoria agónica de 1-0 del Lommel ante el RE Virton, donde el tico sigue sumando minutos y siendo de los legionarios con más minutos en la presente temporada.

Se salvó el RE Virton, tras un gran remate de Henkens y el arquero Van Sandin logró detenerlo en 16 minutos del primer tiempo.

Transcurridos 30 minutos del primer tiempo, el portero Van Sadin fue el mejor jugador del campo, tras algunas tapadas que evitaron la caída de su marco.

Se salvó el Lommel SK, tras una gran jugada de contragolpe que terminó estrellándose en la integridad de De Busser en 58 minutos del complemento.

Nuevamente, apareció el guardameta Van Sadin tras lograr enviar a tiro de esquina el balón tras el intento de drible del delantero del Lommel en 66 minutos de la segunda parte.

No se cansa de tapar, otra vez el guardameta Van Sadin logró evitar la caída de su portería tras repeler el remate de Vancsa en 70 minutos de la parte complementaria.

Llegó el gol del Lommel SK, tras un autogol del jugador Jonas Vinck que no logró despejar el balón y así poner el 1-0 a favor del Lommel SK en 87 minutos del complemento.

