Liguismo llena de críticas a su plantel

Redacción – El entrenador argentino del León, Andrés Carevic, asegura que la gente valora nada más el resultado de los partidos y por eso buscan la forma de ver que en La Liga todo se hace mal, lo cuál considera no es así.

Carevic señala que tanto la prensa como la afición busca la manera de cuestionar a los manudos, que a pesar de que dominan y llegan muchas veces durante los partidos, los resultados positivos no llegan, tal y como pasó en la visita a Grecia donde empataron 0-0.

Ese empate deja al León con 35 puntos en 19 jornadas, lo que tiene molestos a los liguistas, ya que La Liga en la primera ronda de la fase regular sumó 26 puntos, mientras que en la segunda solo ha cosechado nueve, lo que habla de una gran caída.

Dicha situación le ha válido un mar de críticas al DT sudamericano, a quién el liguismo señala como principal responsable de la debacle de los rojinegros, que aún no han asegurado la clasificación a las semifinales, que es la prioridad de la institución.

Andrés Carevic habló en conferencia de prensa y señala que muchos no ven si La Liga juega bien o mal, ya que priorizan siempre el resultado de los encuentros.

«A veces la prensa, opiniones, la gente valora nada más el resultado y hace ver que La Liga hace todo mal, entonces o juega mal, no consigue los resultados y hay muchas situaciones que pasan, sobre todo ya me ha pasado que íbamos de líderes muy abultados y se daban unas cuestiones en esta instancia, pero todo se juega también, pero a lo que es que no todo está mal, entonces nosotros valoramos muchas cosas positivas, trataremos que lo que refleja en la cancha ser contundentes con el resultado», afirmó Carevic.

Para colmo de males jugadores como Carlos Mora o Freddy Góndola han bajado mucho su rendimiento en La Liga, lo que tiene furiosos a los fanáticos al León, que acusan que la mayoría de futbolistas no sienten los colores de la institución eriza.