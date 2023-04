Casasola se ha mantenido hermético

Redacción – OIJ dio a conocer pruebas de ADN hechas a Hugo Casasola se reveló que si es el papá de Keibril, bebé que está desaparecida desde hace 9 días generando que todo el país esté en vilo, por ello se ha dado a conocer la dura pena que enfrentaría.

Casasola es el principal sospechoso del caso y tal parece que su instancia en la cárcel será por mucho tiempo, ya al cargo de sustracción de la pequeña bebé de solo nueve meses se le sumaría cargos de violación agravante.

Este dictamen será enviado a la fiscalía, con el fin de que todo el peso de la ley caiga sobre este hombre de 33 años, que se ha mantenido hermético ante los interrogatorios que le han realizado agentes del OIJ, que dicen que ni a los familiares le ha dicho algo.

Es por ello, que la pena que podría recibir el responsable podría rondar entre los 20 a 25 años de cárcel, pero podría aumentar mucho más por el cargo de violación a la hijastra, que se mantiene en el PANI por solo tener 13 años y lejos de su familia.

Incluso, los años de prisión aumentarían mucho más si se confirma la muerte de la bebé. Randall Zúñiga, director del OIJ, reveló a la prensa los años de cárcel que podría enfrentar Casasola que figura como el principal sospechoso del caso de la pequeña.

«En realidad ha sido muy hermético, familiares de él han intentado hablar con él, no obstante no ha dicho ni una sola palabra. Es muy especulativo ver si va hablar o no, lo importante es que se le va someter a una interrogatorio y se le van a trasladar los cargos que tiene, esperemos que diga algo al respecto. Ya el dictamen fue firmado este lunes y está siendo enviado a la fiscalía, que debe hacer la interrogatorio correspondiente, ya haga saber de los cargos que tiene por violación sexual.

Anteriormente se daba una situación ingrata, cuando se sustraía un menor y no aparecía era solo de dos o cuatro años, pero hubo varias situaciones que se dieron alrededor de eso, dichosamente la ley se cambió hace unos años y una persona dependiendo de las circunstancias, en este caso particular que es el padre podría enfrentar solo por la sustracción y porque no aparezca el menor puede enfrentar entre 20 a 25 años de cárcel, más la violación agradaba que podría determinarse cuántas violaciones hubo», afirmó Randall Zúñiga, director del OIJ.