No puede evitar su obsesión mientras todos duermen

Redacción– El exfutbolista David Beckham se encuentra en boca de usuarios en redes sociales, luego del estreno de su nuevo documental de Netflix.

Lo que ha dejado ver Beckham, a lo largo de los años, ha sido su estilo de vida ambicioso, ordenado y lleno de lujos, al lado de su esposa la diseñadora, Victoria Beckham y sus hijos.

Sin embargo, reveló un detalle que nadie conocía sobre él, y es su lado obsesión enfermiza por la limpieza.

«Limpio muy bien, y no creo que mi esposa lo aprecie demasiado, siendo honesto. Cuando todo el mundo está ya en la cama, me doy una vuelta y limpio las velas, ajusto la intensidad de las luces y me aseguro de que todo está en su sitio. Odio levantarme por la mañana y encontrarme tazas, platos y boles sucios. Pero es extenuante tener que limpiar a fondo cada una de las velas», dijo en el documental.

Beckham se declaró un amante de la limpieza y el orden en su hogar, aunque lo cierto es que atribuyó parte de esa dinámica a un trastorno obsesivo-compulsivo que le lleva a ser excesivamente minucioso.