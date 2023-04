Guzmán no es convocado a la Tricolor desde septiembre del 2021

Redacción – El aguerrido volante del Monstruo, David Guzmán, asegura que no pedirá más ser llamado a la Selección Nacional y ni tampoco tocará más ese polémico tema, que siempre ha dado mucho de que hablar en las redes sociales.

Guzmán parece haberse cansado de esperar un llamado de Luis Fernando Suárez, que no lo toma en cuenta en la Tricolor desde septiembre del 2021. A partir de ahí, el mediocampista no volvió más, incluso se perdió el Mundial de Catar 2022.

Esa situación ha generado muchas críticas alrededor del entrenador colombiano, ya que el volante de 33 años ha demostrado un excelente nivel en el Deportivo Saprissa, que le ha valido de muy poco para volver al cuadro patrio.

David Guzmán habló con la prensa deportiva y señala que las decisiones alrededor de La Sele las toman otras personas, por lo que el volante pide que se haga un análisis hombre por hombre con números en mano, con el fin de lo mejor para el país.

«La selección hace tiempo la verdad que no la vengo pidiendo, las decisiones las toman otras personas y si las toman es por algo, siempre estoy anuente a la selección y nunca he dicho no a la selección, siempre quiero participar y estaré anuente, yo no la voy a pedir más, ni tocar más ese tema, eso sí, que lo hagan con un análisis de un hombre por hombre, posición por posición y los números hablan en la cancha», afirmó Guzmán.