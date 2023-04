Redacción- Hernán Casasola, padre Hugo Casasola dio nuevos detalles en una entrevista que concedió al medio Trivision.

El hombre aseguró que le habían dicho que la joven madre de Keibril no la quería cuando estaba embarazada, por lo que él había pedido que se la regalaran y que la criaba.

«Ella embarazada dijeron que ella no la quería, entonces yo les dije, me la regalan. O regalado suena muy feo, me la dan y yo la dan y yo la crio y ustedes la pueden venir a ver cuando quieran» afirmó don Hernán.