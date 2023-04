Ambos pidieron respeto y dieron la cara ante los rumores

Redacción– Las redes sociales pueden ser un arma de doble filo para cualquiera, este fue el caso de Gustavo Ortega, que mientras presumía su relación, usuarios de redes sociales le descubrieron la existencia de un hijo.

Recientemente, la periodista Michelle Naranjo y el piloto, se ha visto atacado en redes sociales, por chismes.

Es por eso que ambos decidieron dar la cara y pedir respeto por el bebé que viene en camino.

«Hola a todos. Me veo en la necesidad de referirme a un tema meramente personal, el cual ha generado conversación en redes sociales puesto que se han permitido hacer comentarios falsos y sin ninguna base; afectando directamente a personas cercanas que quiero, principalmente a Michelle, quien no tiene ninguna relación con las decisiones que he tomado en mi vida», dijo Ortega.

Ante los rumores, Gustavo tuvo que reconocer la existencia de un hijo llamado Tomás, el cual tiene 9 meses, afirmando que su prometida, Michelle, ya lo conoce y dejando claro que no fue una infidelidad, ya que la pareja tiene más de un año juntos.

Por su lado, Michelle habló de su embarazo, y pidió paz para poder disfrutar de su etapa como madre tranquila.