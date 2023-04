Belinda había guardado silencio ante la situación

Redacción– La polémica separación entre Belinda y Christian Nodal, dejó marcados a los usuarios de redes sociales.

Recientemente, Cazzu, la actual pareja de Nodal, reveló que se encuentra esperando su primer hijo con el mexicano, en un concierto en Argentina.

Ante la noticia, fans de los artistas corrieron a llenar las redes sociales de Belinda con comentarios acerca del tema.

Recientemente, Belinda fue invitada al programa de televisión «De primera Mano», donde se refirió al tema.

«Les pido por favor, aprovecho para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados; de verdad, es muy molesto. La vida pasa, cada quien tiene su vida. Y por respeto a la nueva familia, creo que no tengo porqué hablar de nadie, deseo lo mejor siempre a todo el mundo», advirtió. «Un bebé es una gran bendición, es una alegría. Así que, por favor, ya no voy a responder más de eso. Les deseo lo mejor», afirmó.

Además, dijo que un bebé era una bendición. Belinda fue criticada en su momento, cuando se conoció que le había negado a Nodal el ser padres, ya que estaba muy concentrada en seguir haciendo crecer su carrera.