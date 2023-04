Cartaginés se ubica en la tercera posición del Clausura 2023

Redacción- El entrenador blanquiazul Paulo Wanchope, dijo en conferencia de prensa que están listos y preparados para lo que sea, calificando de esa manera la labor arbitral tras el partido ante el PFC.

Wanchope, comentó que el partido fue de mucha exigencia ya que los porteños llegaron a jugar con la idea que traía Geiner Segura.

Además, añadió que los primeros 15 minutos no fueron buenos, ya que sus jugadores entraron perdidos y eso les paso factura debido a la anotación chuchequera.

«Fue un partido de mucha exigencia, en los primeros 15 minutos no tuvimos la mejor lectura como equipo, luego nos acomodamos mejor y fuimos pacientes. No me sorprende lo que está pasando ya cuando se vienen momentos decisivos, estamos preparados para lo sea, la clave de estos seis triunfos seguidos ha sido la unión de grupo», afirmó Paulo Wanchope.

#ConferenciaDePrensa || 🗣 Paulo Wanchope: "Rescato el esfuerzo de los jugadores por sacar estos tres puntos a como diera lugar". 🔗 https://t.co/3aVqTnQTN6 pic.twitter.com/d3G0TXiFmR — FUTV (@FUTVCR) April 9, 2023

Seguidamente, Chope recalcó que no le sorprende todo lo que ha pasado recientemente con los árbitros en el fútbol nacional, ya que los errores se han vuelto muy comunes en el balompié tico.

Por otra parte, Paulo Cesar Wanchope finalizó diciendo que la clave de los seis triunfos, ha sido la unión de grupo, la disciplina y el trabajo fuerte de su pupilos.