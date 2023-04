Rivera aparece en su cuenta de Instagram como Damiantico

Redacción – La Fedefútbol trabaja para conseguirle más alternativas para La Sele a Luis Fernando Suárez, por eso ya tienen un tiempo conversando con Damián Rivera, volante con raíces ticas en la MLS que tiene la voluntad y quiere jugar con el país.

Rivera es un volante y extremo izquierdo de solo 20 años, que tiene chances de representar a Costa Rica gracias a su madre que es tica, por lo que pese que años atrás estuvo en el combinado Sub-17 de Estados Unidos, su intensión es portar la roja.

Incluso, Damián también podría representar a Guatemala, pero en conversaciones con la Federación tica, el nacido en Rhode Island quiere estar con La Sele y es por ello, que Claudio Vivas espera que el jugador tenga pronto su pasaporte costarricense.

Esto con la intensión de que el futbolista ficha del New England Revolution de la MLS pueda asistir al Torneo Esperanzas de Toulon con Costa Rica y así empezar a ver sus condiciones con la camiseta tricolor. Por buscarán ayudarlo con todo el papeleo legal.

En el New England, el tico es comandado por el histórico Bruce Arena, quién suele darle protagonismo a Damián se caracteriza por su velocidad y buen toque de balón.

Es tanto su cariño por Costa Rica, que Rivera tiene su usuario en Instagram como «Damiantico», ya que en las filas del Revolution se le conoce como «tico».

Claudio Vivas habló en conferencia de prensa y contó detalles de las conversaciones que han tenido con Damián Rivera, quién está dispuesto a jugar con el cuadro patrio.

«Lo más importante es ver que jugadores están a disposición de una futura convocatoria, puede ser inmediata para la Copa Oro 2023. Estamos trabajando de manera tal que buscamos las alternativas, tenemos en revisión jugadores de la MLS, Damián Rivera está jugando en New England Revolution en la MLS, está siendo observado y estamos tratando de traerlo lo antes posible porque tiene que hacer sus papeles migratorios, todavía no tiene papeles costarricenses.

Damián tiene la voluntad de jugar con Costa Rica, estamos con contacto con su mamá y en contacto con el director deportivo de su equipo, en contacto con su gente y digo esto porque tratamos de tener una relación más directa, el tema de Damián no es sencillo, no tiene papeles en desarrollo y es una ilusión mía que pueda ir al torneo Esperanzas de Toulon y tome el avión el 1 de junio, sin embargo sin el pasaporte no puede«, afirmó Claudio Vivas, director de selecciones.

En la actual temporada de la MLS, Rivera ya suma 80 minutos en tres partidos disputados. El pasado 23 de abril jugó 16 minutos ante el Sporting Kansas City.