Redacción – El lateral derecho costarricense, Cristian Gamboa, vio minutos en estrepitosa caída de 1-5 del VFL Bochum ante Wolfsburg, que complica en lucha para no descender al equipo del tico.

Gamboa empezó el partido desde la banca y desde ahí vio como el Wolfsburg empezó el juego con pie derecho, gracias a goles obra de Svanberg al minuto 10 y Kaminski al 21 generando un enorme enojo en el DT del Bochum al empezar perdiendo 0-2.

Con el fin de cambiarle la cara a su equipo en la zaga, el costarricense de 33 años entró a la cancha al minuto 24 en busca de aportar su calidad en busca de ayudar.

24': Change for us. Jordi Osei-Tutu leaves the field, Cristian Gamboa starts on.

0-2 #BOCWOB #meinVfL

— VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848EN) April 22, 2023