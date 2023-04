Según afirmó no se queja porque no son comentarios que lo dañen

Redacción– El periodista deportivo, Gustavo López fue víctima de xenofobia en una publicación de redes sociales.

López compartió una imagen donde muestra el comentario que hicieron respecto a sus raíces hondureñas y quiso visibilizar por lo que tiene que pasar día con día.

Un usuario comentó una publicación de TigoSports diciendo: «Mae pero tampoco le tiren tanto a Gustavo López, hay que comprender que 1 es hondureño, ya eso es mucho decir y 2, el trauma de ver a un familiar caminar en carabana hasta Estados Unidos no debe ser fácil».

«Comentarios como este no deben de darse a estas alturas. Soy tico de nacimiento y con raíces y sangre hondureña. Esto es pan de todos los días por mensaje privado o público. Nunca me quejo de esto pq no me daña, pero sino contribuyo a normalizarlo», agregó Gustavo en Twitter.

Comentarios como este no deben de darse a estas alturas. Soy tico de nacimiento y con raíces y sangre hondureña. Esto es pan de todos los días por mensaje privado o público. Nunca me quejo de esto pq no me daña, pero sino contribuyo a normalizarlo. pic.twitter.com/dA3YryReTc — Gustavo López Cárcamo (@Gustavolopezca) April 25, 2023

Según comentó el periodista, ese tipo de comentarios despectivos los recibe día con día, y para él, ya no se deberían dar.

Además, afirmó que no le dañan, sin embargo, trata de darle visibilidad para no normalizar la xenofobia.