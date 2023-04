Pamperos buscarán evitar caída al infierno del descenso

Redacción – El respetado entrenador pampero, Horacio Esquivel, deja claro que su prioridad es ADG, por eso señala que no se está preocupando por lo que haga o no Guadalupe, con quién están peleando la batalla para no descender a segunda división.

Esquivel dice estar ocupado en busca de encontrar la fórmula correcta para que Guanacasteca logre el milagro y así mantenerse en la máxima categoría.

Los pamperos están igualados en puntos con los guadalupanos, ya que ambos tienen 29 unidades en la tabla acumulada, pero la mayor cantidad de goles a favor tiene a Guadalupe por encima de la escuadra con sede en Nicoya.

Es por ello, que el próximo duelo entre Guanacasteca y Guadalupe pactado para el domingo 16 de abril a las 4:00 pm será una verdadera final, ya que podría definir mucho para ambos clubes que se niegan a descender este semestre.

Horacio Esquivel habló en conferencia de prensa y aclara que no está nada tranquilo, debido que es muy consciente de la difícil situación del club pampero.

«Yo no estoy tranquilo, estoy ocupado. En casa hemos sido contundentes, creo que en Nicoya somos fuertes, creo que venimos haciendo las cosas de la mejor manera, la casa la hemos hecho respetar, no me estoy preocupando por lo que haga o no Guadalupe, estoy preocupado por lo que tengamos que hacer nosotros y creo que en casa debemos sacar la tarea», afirmó Horacio Esquivel.