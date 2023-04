Soto crítica actitud del mandatario morado tras echar a Campos

Redacción – El polémico gerente general del Herediano, Jafet Soto Molina, mandó un fuerte mensaje a Juan Carlos Rojas señalándole que lo que está buscando es justificar que dejaron ir al mejor entrenador del país como lo es Jeaustin Campos.

Soto asegura que hay cosas que no calzan sobre el despido de Campos del Monstruo hace unas semanas atrás por aparentes insultos racistas a Javon East, generando que los morados aplicaran su supuesto reglamento para echar al DT.

Según el controversial directivo florense, cuando Rojas sale tantas veces en redes sociales justificando su accionar y resaltando temas legales son cosas generando dudas en el mandamás del equipo que nació grande, que le tiró sin piedad al directivo morado.

Jafet Soto habló con la prensa deportiva y señala que lo que está haciendo el presidente del Saprissa es justificar que dejaron ir al mejor estratega del país, que ahora está en el cuadro rojiamarillo al cuál buscará clasificar a semifinales.

«Si una persona como Juan Carlos Rojas sale tantas veces en redes sociales justificando su accionar y con temas legales, hay una situación que no calza, tanta explicación y tanta cosa, hay cosas que no calzan, si uno hace las cosas con seguridad se hacen y punto, pero cuando hay tanta explicación de parte del presidente hay algo que no calza bien en esta situación, quieren justificar ante la opinión pública y ante su afición, quiere justificar que dejaron ir al mejor entrenador del país«, afirmó Jafet Soto Molina.