Redacción – El mediático presidente del Monstruo, Juan Carlos Rojas, mandó un claro mensaje a los fanáticos del Saprissa señalando que el camerino comandado por Vladimir Quesada no podría estar más unido como lo está actualmente.

Rojas salió satisfecho por el gran empate de 1-1 de los morados en la visita al Estadio Fello Meza, donde los saprissistas lograron una igualdad dorada debido que se habían quedado con 10 hombres desde el minuto 65 del juego.

Ese punto ayuda al Saprissa a consolidarse como líder absoluto con 40 puntos en 18 jornadas, lo cuál habla bien del trabajo de la institución más grande del país, que está demostrando carácter y enorme personalidad para continuar en la cima.

Pese a toda la presión mediática que hay alrededor del equipo, el plantel sigue fuerte y no se deja dañar de los problemas que pueden suceder sobre el club.

Fiel a su estilo, Juan Carlos Rojas aprovechó su perfil de Twitter para señalar que le extrañan las preguntas malintencionadas sobre la realidad del equipo, así como dejar claro que está muy orgulloso de ser morado.

Me extraña escuchar preguntas un poco malintencionadas… El camerino no podría estar más unido y con mayor convicción de lo que se está haciendo. El club no podria estar más convencido de sus acciones y la dirección q llevamos.

Orgulloso de ser morado, más que nunca 💜💪🏼

— Juan Carlos Rojas (@presimorado) April 16, 2023