Sancho fue clave en la época dorada del León con el Machillo Ramírez

Redacción – El pasado 27 de abril, Kevin Sancho anunció su retiro de las canchas al final del Clausura 2023, por lo que en Alajuelense aprovecharon su última visita como jugador activo con la camiseta del Puntarenas FC para rendirle un emotivo homenaje.

Los manudos ovacionaron de gran forma al defensor de 39 años, que dedicó una carta agradeciéndole a los liguistas, que lo recuerdan con mucho cariño, ya que el lateral izquierdo vistió los colores de La Liga desde el 2010 al 2015.

En ese período, Sancho se dio el lujo de ganar cinco títulos nacionales y una Supercopa en 165 partidos, donde también marcó 13 goles. Esos hitos demuestran porque el aguerrido futbolista es muy querido por los fanáticos rojinegros.

Con un nudo en la garganta y evitando llorar, Kevin Sancho habló con FUTV señalando que estaba muy contento y orgulloso por la carrera deportiva que realizó, más por todo lo que hizo cuando vistió la camiseta del Equipo de su Gente.

«Es un sueño, la verdad en algún momento lo veía con otros jugadores, jamás pensé que me iba tocar como persona, estoy bendecido, la afición sabe que desde el minuto uno que llegué acá me iba a esforzar al máximo y darlo todo por estos colores, gracias a Dios pude hacer historia con La Liga, contento y orgulloso por la carrera que hice. Estoy cerca que se me salen las lágrimas pero me las aguanto», afirmó Kevin Sancho a FUTV.