Paradela es una de las figuras de la Tricolor

Redacción – En las redes sociales muchos fanáticos le han tirado con todo a Luis Javier Paradela, delantero cubano del Monstruo, que más bien pide que lo sigan criticando para así continuar fuerte en el plantel del Deportivo Saprissa.

El cubano se lució con un gol en el pasado Clásico Nacional en Alajuela, que dejó una victoria de 0-2 a favor del cuadro morado. Ese tanto eso sí, no fue un desahogo para el isleño debido que considera que por ser su trabajo siempre debe buscar destacar.

Con una alta exigencia, Paradela no le importancia a los cuestionamientos que se pueden dar sobre él, ya que su intensión es continuar dándolo todo en busca de ser pieza fundamental del Saprissa, que marcha como líder absoluto del torneo con 36 puntos.

Luis Paradela habló con amprensa.com y señala que el gol en el Clásico Nacional si le dio un poco de respiro, pero tampoco es algo de otro mundo.

«No es que me sacuda de las críticas, anotes o no, siempre va ver gente que te va criticar, eso es bueno y uno que asustarse cuando no hablen de uno, no es quitarse las críticas, ojalá me sigan criticando porque eso me hace fuerte en el Saprissa. La anotación no fue un desahogo, al final yo vengo haciendo mi trabajo y lo que me pide el técnico, puede ser que haya un poco de respiro pero no es nada del otro mundo», afirmó Luis Paradela a AMPrensa.com.

En Saprissa trabajan con un gran ambiente en su camerino, a pesar de las polémicas generadas en las últimas semanas, la llegada de Vladimir Quesada como entrenador parece ser un gran acierto de la directiva comandada por Juan Carlos Rojas.