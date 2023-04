González ha sido blanco de críticas en el León

Redacción – El capitán de Alajuelense, Giancarlo «Pipo» González, asegura que no solo porque falló en el Clásico Nacional ante el Saprissa, ya debe retirarse del fútbol y más bien señala que seguirá trabajando para demostrar que aún le queda mucha calidad.

González entiende el enorme malestar de gran parte de la afición rojinegra, que está muy enojada con el zaguero de 34 años, luego de que fallara un penal en el pasado duelo que ganaron los morados con marcador de 0-2 en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Incluso, a lo largo del torneo siempre ha sido sumamente cuestionado debido que el defensor ha incurrido en diferentes fallos, que le han generado un mar de críticas a González, que a pesar de todo lo que se dice deja claro que seguirá en la institución.

Además, señala que mientras la directiva comandada por Joseph Joseph quiera tenerlo en el plantel, él seguirá dejando la vida por los colores del León, ya que es de los pocos jugadores que sí aman al Equipo de su Gente.

Giancarlo González habló con amprensa.com y deja claro que tiene la intensión de seguir demostrando que es jugador de equipo grande, a pesar de todo lo que se dice de él.

«Los aficionados tienen toda la razón, obviamente pido disculpas porque fallé en un momento fundamental y también les digo que me escuchen, que sepan que voy a estar en La Liga hasta que la directiva quiera y mi persona quiera, daré lo mejor de mi persona por el bien del equipo, el día que la directiva o algún entrenador no este contento conmigo o el día que yo me sienta bien me voy hacer a un costado, pero no solo porque fallé en el Clásico, debo retirarme eso no es así, más bien es un lindo reto para mí, levantarme y demostrarles como se hace y demostrarles que soy un jugador de equipo grande», afirmó Pipo González a amprensa.com.