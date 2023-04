Big Mac mandó un contundente mensaje al Monstruo

Redacción – El delantero norteño, Jonathan McDonald, asegura que San Carlos tuvo al Deportivo Saprissa atrás y hasta lo hicieron perder tiempo en La Cueva ante su afición.

Como es costumbre, McDonald logró anotarle al Monstruo en la caída de 2-1 de San Carlos en La Cueva y así consolidarse como el delantero que más goles le ha hecho al cuadro morado en la historia del fútbol tico con un total de 19 festejos.

Además, el atacante llegó a 165 goles en la máxima categoría, empatando a Álvaro Saborío, lo cuál habla bien de los grandes números de Big Mac, que a sus 35 años mantiene intacta su calidad.

Su pasado por Alajuelense hizo que la afición morada abucheara al atacante, que más bien tomó más fuerza de la situación para poder figurar en el partido.

Jonathan McDonald habló con FUTV y señala que San Carlos ocupó verla fea para responderle a un Saprissa, que se vio mal en el segundo tiempo del partido.

«Hicimos inocentadas que los jugadores tienen que pasar, cuando nos paramos bien, creo que es parte de lo que pasa en Costa Rica, cuando la vemos fea, nadando con el agua hasta el cuello empezamos a remar como se debe, eso no puede pasar y no podemos ser tan intermitentes, pero la verdad destacar la entrega de mis compañeros, tuvimos a Saprissa atrás e inclusiva hasta perdiendo tiempo, me voy contento por la anotación», afirmó Jonathan McDonald.