Padre del sospechoso dice ser juzgado por la población

Redacción – José Hernán Casasola, es el padre de Hugo Casasola, principal sospechoso y padre de Keibril, bebé de solo nueve meses que tiene a toda Costa Rica rezando desde su desaparición el pasado 9 de abril.

Don Hernán dio una entrevista a Trivisión Canal 36 y asegura que el despedazado de todo lo que ha ocurrido ha sido él, ya que ni siquiera puede salir a la ferretería cercana a su casa a comprar cosas, debido que las personas lo juzgan.

Incluso, en esa misma charla el papá de Casasola señala que el violado más bien era su hijo y no la madre de la bebé, que se mantiene lejos de su familia en instalaciones del PANI, luego de que se confirmara que fue violada por Hugo.

La prueba de ADN realizadas por el OIJ confirmaron que el sospechoso sí es el padre de la bebé, la cuál aún la continúan buscando en Cervantes de Cartago.

Según relata don Hernán, el OIJ han sido ingratos con él, debido que él les entregó todo de su hijo, pero la primera vez no encontraron nada para después volver nueve días después en busca de encontrar más evidencia del caso que tiene consternado al país.

«El despedazado aquí he sido yo, se me dificulta ir a la ferretería, soy juzgado en todo lado, porque el del carro y con el perdón, ese hijueputa pedazo habían sacado eso, pero era el parlante y la cobija, con perdón del OIJ porque estos ingratos cuando yo les di todo eso, porque no encontraron nada y luego vienen nueve días después a lo mismo, esto es de locos. Hay muchas cosas que la gente inventa, solo Dios sabrá si Keibril esta viva», afirmó Hernán Casasola en charla con Trivisión Canal 36.