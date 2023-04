Redacción- Desde el día de ayer comenzó a circular la noticia en medios internacionales acerca de que Clara Chía actual novia de Gerard Piqué pudo haberle sido infiel nada más y nada menos que con Pep Guardiola.

Justamente por esto destacaron que «sorprende la vinculación del catalán con Gerard Piqué, evidentemente. Es más, fue Pep Guardiola quien entrenó en sus primeros años a Gerard Piqué, descubriendo a uno de los mejores jugadores del Barça «.

There are rumours that Gerard Pique’s girlfriend Clara Chia cheated on him with Pep Guardiola.

— @sport pic.twitter.com/uoDpjfV6EC

— Barça Universal (@BarcaUniversal) April 6, 2023