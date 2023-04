La periodista se molestó con el programa cuando quisieron saber acerca de su vida privada

Redacción– Fabiola Herra se encuentra en el ojo público tras lanzarle una indirecta a los presentadores de «De Boca en Boca».

La periodista se mostró molesta en una entrevista, luego que en el programa le quisieran preguntar por su situación sentimental.

«Mauricio no habla de su vida privada, Montserrat no habla de su vida privada, Naty no habla de su vida privada y Bismarck no habla de su vida privada», dijo.

Ante el comentario de la comunicadora, los presentadores del programa no se quedaron callados y le respondieron.

“Yo mi vida privada la tengo como eso, como vida privada, por eso es que no me pongo a hacer canjes, no me pongo a decir que es mi novia o mi esposa, pero por eso es que es mi vida es así, pero si usted expone su vida privada en sus redes sociales, por supuesto que la gente se va a preguntar, además, somos figuras públicas. Además, no nos enojemos, Fabi, somos de los mismos”, le dijo Bismarck.

Por su lado, Mauricio Hoffmann le dijo que la veía un poco tensa, y que ella era periodista de espectáculo, por lo sabe lo que implica buscar temas.

«Fabi, estabas un poquito tensa, vos sos periodista de espectáculos, trabajaste en un medio de comunicación y nosotros andamos en la búsqueda de la noticia, así como vos también en algunas otras ocasiones has necesitado de nosotros para ayudarte en alguna otra situación, en este momento estamos buscando tu punto de vista en respecto a esto que estás inmersa», agregó Mauricio.

Sin embargo, Nathalia Monge y Montserrat del Castillo dijeron respetar su decisión y comentario.