Vargas dio a conocer millonario monto económico que han invertido

Redacción – El respetado presidente del Cartaginés, Leonardo Vargas, revela cuáles son los problemas que tiene el Estadio Fello Meza, que debe realizar mejoras para poder recibir el visto bueno del Comité de Licencias de la Fedefútbol.

Licencias reprobó en su última inspección al estadio brumoso, debido que presentan irregularidades que han puesto a correr a los directivos del club más longevo del país, que no quiere verse afectado por este dilema con su casa.

En la directiva de la institución tienen como meta solucionar todo para el próximo martes 18 de abril y así poder tener todo nuevamente en regla para así no ver afectada su localía en el certamen de cara a la fase final.

Según dio a conocer Vargas, ya han hecho una inversión de cerca de ₡138 millones, por lo que nunca han descuidado su casa ni mucho menos, pero aún deben invertir en construcción de más baños y hasta arreglar demarcación de las graderías.

Leonardo Vargas habló con Teletica Deportes Radio y dio a conocer las falencias que tiene su estadio, con el fin de cumplir con todas las exigencias que les piden.

«En Cartaginés trabajamos para tener todo solucionado para el próximo martes 18 de abril. Sabemos de eso y estamos claros, pero igual no teníamos los recursos para hacerlo, en Cartaginés desde que llegamos hemos invertido cerca de 138 millones de colones, a pesar de la difícil situación del Cartaginés, si la gente viene puede ver todo lo que hemos hecho con el tiempo, no ha sido una cuestión que hemos abandonado el estadio y que no nos ha importado las carencias que tenemos, pero aún hay temas pendientes.

Es un tema un poco delicado, pero es básicamente la demarcación de un 75% de las graderías, modificar las zonas de evacuación y algunas cosas que debemos hacer de acuerdo al nuevo reglamento, tengo una posición pero no puedo expresarla. El estadio es una estructura muy vieja, pero hay reglamentos que se han hecho y han afectado a los clubes con el tiempo, tenemos un problema con la tapia en un sector también.

Falta una cantidad significativa de servicios sanitarios en las instalaciones, no podemos completar al 100% lo que nos piden, se debe hacer una inversión muy alta con cabinas sanitarias en alquiler, estamos aumentando 12 servicios sanitarios en estos días, el Estadio Fello Meza es de los mejores estadios el país, a pesar de las carencias que tiene, es un tema que estamos trabajando y hay que ver como se termina de definir esto, tenemos conocimiento de esto desde julio del año pasado, pero no es fácil porque no hay recursos, los mismos son limitados», afirmó Leonardo Vargas en charla con Teletica Radio.

Los brumosos podrán jugar sin problemas este próximo sábado 15 de abril ante Saprissa en el Estadio Fello Meza, así como Alajuelense que será local el domingo ante Herediano en el recinto deportivo de la Vieja Metrópoli.