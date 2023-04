Porteños han tenido un torneo para el olvido

Redacción – El respetado entrenador porteño, Geiner Segura, asegura que si en el país se le exigiera a los políticos como se le pide a los clubes de fútbol, Costa Rica ya sería un país de primer mundo con una gran calidad de vida para los ticos.

Segura señala que en el país los políticos no tienen la exigencia que un futbolista, debido que los mismos siempre deben cumplir partido a partido, mientras que un legislador no tiene los mismos focos, por lo que hay carreteras malas y no pasa nada con ellos.

Desde la óptica del entrenador del PFC, todo lo que está pasando en el cuadro naranja es su completa responsabilidad, por eso le pide a sus jugadores no molestarse cuando se le crítica, debido que deben rendir sí o sí en cada jornada.

Geiner Segura habló en conferencia de prensa y señala que ya le pidió a sus jugadores no relajarse ni mucho menos, debido que siempre deben buscar como rendir.

«Le decía a los muchachos que a veces se enojan por algún tipo de comunicado de algún equipo, pero esto es de rendimientos, si exigiéramos a nivel político como en el fútbol, este país sería de primer mundo. Sabemos que los que estamos acá hay mucha exigencia, pero para el político no, pasa lo que pasa, carreteras malas y se vuelven a elegir el presidente, diputados y todo pasa, no pasa nada cierto. Pero en el fútbol no es así, acá estamos constantemente partido a partido rindiendo, por eso yo el decía a jugadores no molestarse, acá hay que rendir.

En Puntarenas, Guadalupe o La Liga tenemos que rendir, los técnicos tenemos que rendir también, el rendimiento mío ha sido malo y acá el responsable es Geiner Segura, cuando tomé la decisión de llegar acá fue que me presentaron un proyecto, ahora estamos tomando decisiones para que nadie se me relaje, acá nadie tiene un puesto asegurado y nadie aquí tiene algo, entonces es una orden que el jugador grande debe entender y es la única forma de entender», afirmó Geiner Segura.

La afición porteña está muy molesta con el entrenador, debido que tiene al cuadro naranja en la décima posición con 15 puntos en 17 jornadas disputadas tras solo cosechar un total de cuatro victorias, tres empates y 10 derrotas.