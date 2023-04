La cantante abandonó Barcelona y se establecerá en Miami con sus hijos, Milan y Sasha.

Redacción: Shakira no lo dudo dos veces y salió a defender a Latinoamérica

después de que piqué dijera que los fans latinoamericanos de shakira no tienen nada que hacer en la vida más que criticar.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

¿Qué fue lo que dijo Piqué?

«Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella. No me importa nada… es gente que no tiene vida.

Shakira se despidió de Barcelona con un emotivo mensaje en redes sociales, en el que agradece a quienes la acompañaron durante su largo periplo en la ciudad en la que aprendió, según dice, que «sin duda la amistad es más larga que el amor».

«Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar», escribió Shakira este domingo en su cuenta de Instagram. «Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad», agregó.

La cantante colombiana, que se establecerá en Miami con sus hijos, Milan y Sasha —ambos nacidos en Barcelona— continuó luego con varias líneas de agradecimiento: «Gracias a todos los que surfearon junto a mí tantas olas allí en Barcelona, la ciudad en la que aprendí que sin duda la amistad es más larga que el amor. Gracias a todos los que allí me animaron, secaron mis lágrimas, me inspiraron y me hicieron crecer. Gracias a mi público español que me ha arropado siempre con su cariño y lealtad».