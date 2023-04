Le llueven críticas a Piqué

Redacción– ¡Sigue la novela! Gerard Piqué arremetió contra los fans de Shakira en un en vivo y fue fuertemente criticado.

El futbolista mediante una transmisión en vivo habló sobre la polémica que ha ocasionado su ruptura amorosa con Shakira, el año pasado, sin embargo, un comentario que hizo el español, desató una ola de críticas en su contra.

«Mi expareja pues es latinoamericana… No sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan. Son gente que no tiene vida», dijo.

La frase fue tomada como desprecio por parte de los fans de la colombiana, quienes se han encargado de llenar las redes del deportista de comentarios acerca del tema.

Ante lo que causó, y como era de esperárselo, la colombiana respondió con un tweet afirmando que estaba orgullosa de ser latinoamericana.

Orgullosa de ser Latinoamericana.

🇧🇿🇨🇷🇸🇻🇬🇹🇭🇳🇲🇽🇳🇮🇵🇦🇦🇷🇧🇴🇧🇷🇨🇱🇨🇴🇪🇨🇬🇫🇬🇾🇵🇾🇵🇪🇸🇷🇺🇾🇻🇪🇨🇺🇩🇴🇭🇹🇬🇵🇲🇶🇵🇷🇧🇱🇸🇽 — Shakira (@shakira) April 3, 2023

En ese mismo directo, Piqué habló de la salud mental de su actual novia, Clara Chía, y dijo que ha Shakira no le ha importado lo que ha ocasionado.

Piqué responde a Shakira. “La puta ama, pero no pensamos en la otra persona. Que tiene que pasar, ¿que alguien se suicide?” pic.twitter.com/KIq6PeHR08 — ‏️ٓ‏️ (@CocoExiliado) April 1, 2023

Para muchos de sus fans, el futbolista se ha encargado de dejar mala imagen sobre su persona y han mostrado su apoyo total a favor de la barranquillera.