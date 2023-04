Redacción- La Sele quedo en el grupo C donde jugará ante Panamá, El Salvador y así culminar un simulacro para la próxima eliminatoria

Estados Unidos, México, Costa Rica y Cánada son las selecciones cabezas de series por ser las mejores ubicadas en el ranking de la FIFA.

El grupo A, estará conformado por Estados Unidos, Jamaica, Nicaragua, ganador de la ronda preliminar nueve.

En el grupo B, estarán México, Haití, Honduras y Catar.

En el C, estará Costa Rica, Panamá, El Salvador, Martinica y el ganador de la ronda preliminar ocho.

Finalmente, en el grupo D estará Cánada, Guatemala, Cuba, y el ganador de la ronda preliminar siete.

Luis Fernando Suárez estuvo sentado al lado del entrenador de México, Diego Cocca y del entrenador de Cánada.

Esta vez habrá un total de 15 sedes y el partido de la final se jugará en el estadio SOFI Stadium en la ciudad de los Ángeles, California.

14 cities, 15 stadiums 🏟️

These will be the hosts of the 2023 Concacaf #GoldCup matches between June 16 and July 16!

Review the full list 🔗 https://t.co/aSDw4elvv5 pic.twitter.com/vsWGT1QUy7

— Gold Cup (@GoldCup) April 10, 2023