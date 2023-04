Ureña quiere recompensar a la afición blanquiazul

Redacción – El mediático delantero brumoso, Marco Ureña, asegura que llegó al Club Sport Cartaginés hace seis meses atrás, le ha pasado lo que nunca tener lesiones largas que le han cortado la posibilidad de ser constante en el equipo.

Ureña ha tenido que vivir un calvario con el cuadro de la Vieja Metrópoli, ya que las dolencias lo han tenido más fuera de los terreno de juego, que demostrando su talento en la cancha lo cuál le molesta al atacante de 33 años.

Según el dos veces mundialista con La Sele, lo que le ha tocado vivir en Cartaginés es algo nuevo para él en su carrera, ya que nunca había sido golpeado por lesiones de larga duración, por lo que ha tenido que acostumbrarse a la situación que lo afecta.

En el presente Clausura 2023, Marco registra 335 minutos en ocho partidos, por lo que poco a poco ha empezado a ganar más rodaje tras lidiar con lesiones que han golpeado al oriundo del cantón de Acosta, que quiere recompensar a la afición brumosa.

Marco Ureña conversó con FUTV y señala que buscará tener constancia en el cierre de la fase regular en busca de llegar en gran condición física para las fases finales.

«Desde que llegué a Cartaginés me ha pasado lo que nunca: lesiones largas, las cuáles no he estado acostumbrado, es algo nuevo en mis años en el fútbol, pero tengo un buen cuerpo médico que me da la tranquilidad que me estoy recuperando al 100%, ha sido difícil y no ha sido fácil, pero siempre positivo y deseándole ayudar al equipo adentro de la cancha, ahora ya estoy al 100% y ahora lo que queda son los minutos, muchos o pocos que me den poder aprovecharlos para llegar bien a las instancias finales», afirmó Marco Ureña a FUTV.

Tras la victoria de 1-3 del Cartaginés ante Herediano hace que los comandados por Paulo César Wanchope ya sean segundos del certamen con 36 puntos en 19 jornadas.