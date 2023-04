Cartaginés no sabe donde jugará ante La Liga tras vedo al Fello Meza

Redacción – El mediático delantero brumoso, Marco Ureña, asegura que se siente halagado ver como atacan al Cartaginés en todos lados, pero no en la cancha luego de que se diera a conocer que el Comité de Licencias aún no da el aval al Estadio Fello Meza.

Ureña se mostró sorprendido que el cuadro blanquiazul no pueda usar su casa para el juego ante Alajuelense en la fecha 20, ya que tuvieron una reinspección pero el vedo se mantiene, pues las inconsistencias detectadas no se han subsanado todavía.

Esa situación ha hecho que el Cartaginés no tenga claridad donde va jugar contra La Liga en un juego de vital importancia para ambos equipos en busca de la clasificación.

Desde la óptica del atacante de 33 años, ese tipo de cosas como el vedo al reducto brumoso hace que en el plantel estén contentos, ya que los están tratando como lo que son, un equipo grande e histórico que buscan desestabilizar en el cierre del torneo.

Marco Ureña conversó con Teletica Radio y señala que es bonito ver como ven al Cartaginés, institución que ha venido haciendo un gran trabajo.

«Todo juega y mucha política de por medio, así que a mí no me sorprende, ya tengo muchos años en estos. Me siento halagado que al Cartaginés empiecen a tratarlo de esa manera, don Leonardo Vargas a la hora de traer jugadores con nombres o un entrenador con un nombre fuerte, se escuché y se haga sentir, ver como tratan a Cartago, es la parte bonita y llevarla donde todos los cartagos merecen estar por ser una institución gran e histórica, que Cartago siempre esté peleando.

Me siento halagado que a Cartago en todos lados y no en la cancha, eso lo tomamos como motivación, de mi parte eso me encanta. Todo juega y en el sentido que hay que estar alerta a todo, los árbitros ya no nos deben importar tanto, a lo que quiero es que vamos a estar enfocados siempre y si nos apagan las luces o algo pasa estar preparados siempre», afirmó Marco Ureña en charla con Teletica Radio.