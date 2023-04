Quesada comentó que no todos los jugadores son aptos para el Saprissa

Redacción- El experimentado entrenador tibaseño, Vladimir Quesada dijo en conferencia de prensa que un jugador que no aguanta la presión del Saprissa no debe estar en la institución más grande del país.

Quesada, añadió que en Saprissa siempre hay presión de ganar partidos y sobre todo campeonatos que los respalda como el club más ganador del país y de Centroamérica.

Además, confesó que estando en el club más ganador de Costa Rica, no todos los jugadores son aptos para ponerse la «morada» ya que la presión siempre esta presente hasta en los entrenamientos.

«En este equipo hay presión para ganar partidos y campeonatos, el que no aguanta la presión en Saprissa no puede estar aquí, estamos en el equipo más grande de este país, en el más ganador. San Carlos hizo un muy buen trabajo, nos complicó, felicito a Víctor Abelenda y a su equipo, por mejorar hay muchas cosas, la perfección no existe», afirmó Vladimir Quesada.

Seguidamente, recalcó que deben seguir trabajando fuerte, ya que la perfección no existe y para ser campeones deben estar a plena forma.

Por otra parte, finalizó felicitando a Víctor Abelenda y a todo su staff técnico y jugadores por llegar a jugar de tú a tú ante el campeón nacional ya que los equipos en La Cueva llegan a encerrarse.