Morados son líderes con 36 puntos

Redacción – Vladimir Quesada asegura que hay diferencia de seis puntos en la tabla de posiciones, pero deja claro que el campeonato aún no acaba por lo que seguirán trabajando para quedarse con el primer puesto de la fase regular.

A pesar de que el Morera Soto lució lleno, Saprissa sacó a relucir su ADN ganador y se encargaron de silenciar la casa rojinegra, que vio como el cubano Luis Paradela anotó al minuto 44 y David Guzmán anotó el 0-2 para el triunfo morado.

Ese resultado generó una gran alegría en los fanáticos al Monstruo, que vieron como su rival aumentó la ventaja en clásicos ganados tras llegar a 32 victorias de diferencia en esta clase de compromisos de los dos clubes más grandes del país.

La victoria consolidó al Saprissa en el primer lugar con 36 puntos, mientras que Alajuelense ocupa el segundo escalón con 30 unidades a falta de seis fechas para el cierre de la fase regular, que todo pinta que podría ser morada.

Vladimir Quesada habló en conferencia de prensa y deja claro que el Clásico Nacional siempre será el mismo pese a la gran diferencia que hay en triunfos para Saprissa.

«El clásico seguirá siendo el mismo, independientemente haya tanta distancia con respecto a resultados positivos a nuestro favor, será nuestro archirrival deportivamente hablando, respetamos montones al rival a pesar de la diferencia de resultados a favor nuestro, es el clásico por excelente y es el único que yo entiendo, los otros son derbys, clásico solo uno y se seguirá repitiendo, con solo juntarse las aficiones más grande del país ya hacen este partido diferente, para nosotros es importante haber ganado.

Estamos contentos por haberle ganado a nuestro gran rival, hay una diferencia de seis puntos, pero el campeonato aún no acaba, quedan fechas por delante y no son palabras mías, son cosas que viendo fútbol las he escuchado que esto es un carrera de fondo, estos muchachos lo tienen bien entendido, si podemos terminar primeros bienvenido sea», afirmó Vladimir Quesada.