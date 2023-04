Madrigal es clave en el cuadro morado

Redacción – A sus 18 años, Warren Madrigal vive un fantástico momento en el Saprissa, que lo llevado a ser recurrente en los microciclos de La Sele, pero pee a ese auge que ha tenido dice estar tranquilo, con el fin de que no se le suban los humos a la cabeza.

Madrigal es la nueva gran joya del Monstruo, donde ha tenido gran protagonismo en el Clausura 2023 sumando ya 1265 minutos en 16 partidos, donde se ha dado el lujo de marcar siete goles y dar una asistencia.

Esos números sacan a relucir las enormes condiciones del número 41 del Saprissa, que asegura que su intensión es seguir por la misma línea de buen camino, con la misión de estar en la Tricolor comandada por el colombiano Luis Fernando Suárez.

El oriundo de Barrio del Carmen de Paso Ancho, San José, ha visto como su carrera sigue creciendo como la espuma haciendo que ya sea representado por Ricardo Cabañas, reconocido agente español que llevó a Keylor Navas al Real Madrid.

Warren Madrigal asegura que desde que comenzó su etapa en el Saprissa ha recibido el apoyo de los hombres de mayor rodaje, por lo que ahora en La Sele también se ha topado con líderes positivos que le han ayudado bastante.

«Trato de estar tranquilo y que no se me suban los humos a la cabeza, trato de seguir trabajando y seguir por la línea del buen camino, seguir trabajando y hacer las cosas bien. Trato de hacer lo mismo, dar lo máximo de mí y mi máximo esfuerzo para que me sigan llamado a La Sele. En Saprissa desde que comencé a jugar los compañeros de más experiencia tratan de darme los mejores consejos como uno está comenzando hacer las cosas bien», afirmó Warren Madrigal.