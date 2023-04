Florenses son quintos del torneo con 30 unidades

Redacción – El gran líder florense, Yeltsin Tejeda, es consciente de la incómoda situación en que está el Club Sport Herediano en el torneo, por lo que reconoce que ahora todos les van a dar la espalda, señalando que el equipo no va clasificar a semis.

La derrota de 2-0 ante Saprissa en La Cueva mantiene a los rojiamarillos en la quinta posición del certamen con 30 puntos, lo que tiene bastante enojada a la gran afición del equipo que nació grande que está inconforme con su plantel.

Herediano nunca ha quedado fuera de la fiesta grande desde que se instauró el formato de torneos cortos, por lo que en el Team saben de la enorme responsabilidad que tienen en las dos fechas restantes de la fase regular, que es clasificar sí o sí.

Pérez Zeledón y Puntarenas FC son los últimos rivales del equipo florense, que está por debajo tres puntos del Sporting FC que es cuarto con 33 unidades.

Yeltsin Tejeda habló con AMPrensa.com y señala que no tienen que bajar la cabeza ni mucho menos, ya que todavía tienen chances de clasificar a semis, por ello buscarán los jugadores de experiencia unirse en busca de seguir en la carrera por ser campeones.

«Mientras haya posibilidades, debemos motivarnos nosotros mismos, ahorita todos nos dan la espalda y dicen que el Herediano no va clasificar, nosotros somos los que tenemos que hablar y día a día empezar a decirlo, que matemáticamente se puede e ir hacia adelante, no tenemos que bajar la cabeza, al fin y al cabo es fútbol, sabemos que tenemos mucho tiempo que estamos entrando a semifinales, no nos queremos quedar fuera obviamente, es difícil pero los jugadores de experiencia somos los que tenemos que salir a darlo todo, hay que sacar la garra y la identidad que no podemos dar ninguna bola por perdida, luchar hasta el final, saber que vamos a jugar en casa el próximo partido, pedirle a la afición que se acerque, que los ocupamos», afirmó Tejeda a AMPrensa.com.