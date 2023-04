La chama de Canal 11 y Melissa dieron sus declaraciones

Redacción– Ante la más reciente polémica que tiene en el ojo público a Elena Correa y a su esposo, Carlos Rodríguez, Diego Bravo se dio la tarea de investigar más a fondo y saber si lo que dijo la ex Miss Costa Rica es real.

Bravo contactó a las ex parejas del empresario, a Carolina, conocida como «La Chama» de Canal 11 y a Melissa Mora, para conocer las opiniones y puntos de vistas que tienen acerca de él, preguntándoles si alguna vez les faltó el respeto.

Ambas dieron declaraciones muy similares, afirmando que Carlos nunca les había levantado la mano.

Sin embargo, la declaración de Melissa Mora llamó la atención, ya que afirmó que el empresario nunca debió fijarse en ella.

«Yo prefiero no opinar porque yo no sé la relación de ellos dos, Carlos conmigo nunca fue una persona que me levantara la voz, fue un caballero. Lo que pasa es que él nunca debió fijarse en mi, yo era una chiquita de 15 años», dijo Mora.

Según la cantante costarricense, si el empresario hubiera hecho lo que hizo con ella, (mantener una relación impropia), en Estados Unidos, él estaría preso.

Elena Correa y Carlos Rodríguez:

Recientemente, el mismo youtuber reveló que Correa pidió medidas de protección contra su esposo, por agresión doméstica.

Días después, el empresario contra demandó a la modelo, diciendo que era «celos y enfermiza», ya que no lo dejaba ver a sus hijas y nietos, además de robarle 50 mil dólares mientras dormía.