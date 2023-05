Redacción – No hay dudas que el Besiktas es un equipo grande de Turquía, muy famoso por todo el mundo, que está interesado en contratar la calidad de Francisco Calvo.

Según reveló el periodista Fabrizio Romano, Besiktas está monitoreando al costarricense de 30 años, que está realizando una gran labor en el Konyaspor turco.

Su constancia y enorme liderazgo le ha valido a Calvo para tener al popular club de Estambul siguiéndolo de cerca y con la ilusión de ir por su fichaje.

En lo que va de la temporada, el zaguero tico registra 2410 minutos en 27 partidos, donde se ha dado el lujo de anotar tres goles. Además, vio minutos en eliminatoria de Conference League y en la Copa de Turquía.

