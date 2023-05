Arquero señala que en el Saprissa no se relajan

Redacción – El buen arquero del Monstruo, Kevin Chamorro, asegura que a lo interno del camerino morado saben que no se puede relajar, por lo que la mentalidad del grupo es ir a La Cueva a ganar la vuelta para así quedar más cerca del bicampeonato.

Chamorro es pieza clave del Saprissa, gracias a su magnífico nivel como portero se ha ganado el cariño de la afición morada, que está encantada con el oriundo de Sardinal, Carrillo, Guanacaste, que se lució de gran forma en el triunfo de 1-2 ante el Team.

Ese primer golpe en la serie de semifinales no vuelve loco al Saprissa, ya que saben que el equipo que nació grande irá a Tibás con todo en busca de meterse en la eliminatoria, por eso se espera un juego de alto calibre.

Kevin Chamorro habló con la prensa deportiva y afirma que ven las semifinales como una final, por eso buscarán ganar como de lugar para así eliminar al Herediano.

«Sabemos que esto es una final, no son semifinales, es una final, son dos partidos y listo, entonces a lo interno del camerino estamos conscientes que no nos podemos relajar e iremos a La Cueva a ganar ante Herediano. Siempre entrenamos pensando que vamos a enfrentar el mejor equipo, pero no nos enfocamos en el trabajo de ellos, ahora solo queda ver los vídeos para ver en fallamos y así alistar el partido del domingo», afirmó Kevin Chamorro a FUTV.

Saprissa alista una fiesta para el juego de vuelta pactado para este domingo 14 de mayo a las 4:00 de la tarde en La Cueva, que lucirá un llenazo a reventar en sus gradas.