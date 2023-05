Salas señala que todos están unidos en el Monstruo

Redacción – En el Monstruo tienen claro que quieren ganar el bicampeonato, tanto el plantel como la afición están más unidos que nunca, por ello a Youstin Salas le sorprende cada vez más lo que representa el Saprissa.

Salas considera la afición morada como impresionante, ya que de cara al juego de vuelta en Tibás se espera un llenazo espectacular, que motivará a los comandados por Vladimir Quesada a rematar la semifinal, la cuál ganaron por 1-2 en la ida.

En el Monstruo esperan que su estadio pese y sea un ambiente hostil para el cuadro rojiamarillo, que se dejará la vida en busca de apagarle la fiesta a los morados.

Youstin Salas habló con la prensa deportiva y afirma que todos en el Saprissa levantan la mano, con el fin de llenar de gloria a la institución que no deja de sorprenderlo por todo lo que genera siempre cuando saltan al terreno de juego.

«Hasta que no pite el árbitro al final no nos confiamos, vamos a salir a nuestra casa y con nuestra gente hasta el final. Todos queremos el bicampeonato, todos levantan la mano y somos un equipo muy unido. Saprissa me sorprende cada vez más, nuestra gente es impresionante y así que espero que los morados disfruten y nosotros enfocados en lo que queremos que es el bicampeonato», Afirmó Salas a Teletica Radio.

No hay que la afición morada está muy positiva con el rendimiento de su equipo, que saldrá a la cancha este próximo domingo 14 de mayo a las 4:00 de la tarde.