Reveló por error el sexo del bebé que espera con Cazzu

Redacción– Luego de que Christian Nodal y Cazzu anunciaran que esperan un hijo juntos, el mexicano comentó que quiere quitarse los tatuajes que tiene en su rostro.

En una entrevista, el interprete de «Botella tras Botella», reveló la razón detrás de esta decisión, ya que en un principio, había asegurado que le gustaban mucho.

«El punto de los tatuajes es más que nada porque quiero verme limpio, me gustan muchos mis tatuajes, y pasa que me gustaría que mi hija me conozca y conozca mi carita», dijo.

El mexicano es un apasionado por los tatuajes, e incluso mencionó que muy pronto abrirá un estudio de tatuajes en Miami.

Sin embargo, con la llegada de su hija, ya que reveló el sexo (que esta el momento no se conocía), desea verse más limpio y que su pequeña conozca su cara al natural.