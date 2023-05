Pide al mandatario que se enfoque en mejorar el país y no en los niveles de popularidad.

Redacción – La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Dinorah Barquero, le pide a Rodrigo Chaves que se deje de fijar en los índices de popularidad y se ponga a trabajar por el bien del país.

Esta solicitud se la hizo en medio del análisis realizado por la legisladora sobre el discurso que dio el mandatario el pasado martes 2 de mayo.

Dicho espacio fue en el que el presidente de la República sacó a relucir que era el jerarca más querido en su respectivo país, solo por debajo de Nayib Bukele, homólogo de El Salvador.

Aspecto que no le agradó a la congresista verdiblanca, quien considera que el líder del Poder Ejecutivo fue a dar un discurso de candidato presidencial al Congreso.

Inclusive, la representante de la provincia de Alajuela también critica que la operación «Costa Rica Segura» quedó en nada.

Puesto que la única medida de efecto inmediato que anunciaron era el cambio de rol para los oficiales de Fuerza Pública, idea que no pudo entrar a regir por las manifestaciones de los policías.

Situación por la cual el país sigue registrando altos índices de criminalidad en las calles, debido a el aumento de personal en las calles no se convirtió en realidad.

«Señor presidente, le solicitamos propuestas claras, le solicitamos compromiso, le solicitamos responsabilidad porque la campaña terminó el 6 de abril, usted tiene un año de ser presidente de la República, olvídese de ser candidato, olvídese de competir con Bukele, usted es el presidente de Costa Rica, deje los presidentes del resto de Centroamérica a un lado y gobierne para Costa Rica».

«La operación Costa Rica Segura que anunció con bombos y platillos está solo en meras expectativas que no dependen de la acción concreta de este Gobierno, si no de la disponibilidad de recursos sobre los cuales no tenemos certeza de obtener y de una actividad legislativa que nosotros le podemos asegurar que va a ser objetiva, va a ser responsable, va a ser una responsabilidad trabajada entre todos, pero va a ser crítica sobre la base de un control presupuestario oportuno y estricto», declaró Barquero.