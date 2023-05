Arias conoce a la perfección el ADN morado

Redacción – El entrenador de Escorpiones de Belén, Andrés Arias, conoce a la perfección la mentalidad ganadora que se ejecuta en el Saprissa, ya que estuvo durante 12 años trabajando en el equipo más ganador del país.

Arias fue asistente de Paté Centeno, preparador físico y analista de vídeo durante su paso por el Monstruo, por eso ha tratado de llevar lo aprendido en la casa morada llevarlo a Escorpiones, institución la cuál comanda y que tiene en semifinales de segunda.

Desde la óptica del entrenador de 43 años, en el conjunto con sede en el cantón de Belén siempre deben cumplir con un estándar de exigencia similar al que tiene Saprissa, esto con el fin de siempre ir a ganar los partidos sea cuál sea el rival.

Por ello, no es casualidad que Escorpiones haya golpeado primero a Limón Black Star en las semis de la categoría de plata, ya que ganaron con cifras de 0-2. Ahora los liderados por Arias afinan detalles para sacar la tarea en la vuelta este 6 de mayo a las 6:00 pm.

Andrés Arias conversó con AMPrensa.com y asegura que en su equipo tienen capacidad de autoexigencia, siempre manejado con un nivel de presión a nivel interno como el que se ejecuta en el Deportivo Saprissa, el equipo más grande del país.

«Yo estuve 12 años en Saprissa, obviamente aprendo ha vivir el juego de cierta manera y se marcan cosas, fui campeón varias veces en Saprissa, torneos internacionales y campeón de Concacaf, todo eso suma. Pero no puedo decir que es el ADN que tengo, las experiencias sumaron sí, aprendo a entender y manejar la presión también, aquí en Escorpiones manejamos un estándar de excelencia similar al de Saprissa en términos de exigencia.

No es que perdemos y no pasa nada, acá se exige y se mide, la presión en este club es muy similar a la que se vive en Saprissa, es algo que hemos creado nosotros, tenemos una capacidad de autoexigencia, entendemos que hay mucha inversión, los jugadores tienen mucho talento para no estar al tono o a un nivel de una competencia, pasar por Saprissa no puedo negar que fue bonito y viví grandes momentos», afirmó Andrés Arias en charla con AMPrensa.com.