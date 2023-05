Redacción-Este lunes, falleció un pequeño bebé de tan solo dos años de edad atacado por un perro de raza pastor alemán.

Según informó la Federación Canina de Costa Rica quienes se hicieron presentes hasta el lugar de los hechos el bebé le habría tocado el hocico al perro y este lo atacó por el cuello.

«Estaba conversando un poco con las personas que son propietarias de este perro, en efecto un perro pastor alemán que en apariencia estaba ya acostumbrado a los niños, no era un perro que se crio con los niños pero llegó y se llevaba bien con los niños, pero detona la agresión cuando el niño comenzó a jugarle en el hocico y el perro se molestó, lo atacó. Según me indican las personas le mordió en el cuello y lo sacudió, le hizo una vuelta, un tirón, lo tiro al suelo y lo desnuco», dijo el presidente de la Federación, Rubén Rodríguez.

Para el experto, las personas que tengan perros considerados poderosos deben de tener educación de cómo tratarlos y controlarlos.

«Es muy triste que muchas municipalidades y el Senasa no vengan haciendo lo que les decimos hace meses, hace años, las personas que tengan perros poderosos tienen que tener educación, tenencia responsable, manejo, porque es el segundo niño que se muere en Costa Rica por un manejo inadecuado de perros. (…) Yo creo que esto nos pasa porque pueblo que no saca provecho de su pasado está condenado a repetir el pasado. Esto sucedió en Tibás hace 4 años después de que yo rogué a las autoridades hacer un proyecto de ley para tenencia de perros peligrosos en Costa Rica y no se hizo», añadió Rodríguez.

Incluso, el experto dijo que la Municipalidad de Pérez Zeledón no ayuda en nada a los dueños de los animales, pues la Federación les ofreció un evento y no quisieron recibir el apoyo.

El animal tenía tan solo 3 meses de estar con esta familia de Pérez Zeledón. La Federación también dijo que pudieron apreciar el animal y que está en buen estado, bien alimentado y en un buen espacio.

También dieron a conocer que el perro quedaría en manos del Servicio de Bienestar Animal (SENASA) y que la familia del animal piensan en que debe ser sacrificado.