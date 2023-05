En Liberia han vuelto a creer en su equipo

Redacción – El gerente general colombiano de Liberia, Luis Felipe Eusse, señala que son el club de segunda mejor preparado para ascender a la máxima categoría.

La familia Eusse es parte fundamental del gran desempeño que ha tenido el conjunto guanacasteco, que tiene como presidente a Wilder -del mismo apellido- que junto a su sobrino y teniendo a la empresa familiar como casa matriz han potenciado al equipo.

Los originarios de Pereira, Colombia, están como administradores del Municipal Liberia desde hace un poco más de dos años, donde han realizado un trabajo de punto fino que ha hecho que en la Ciudad Blanca vuelvan a confiar e ilusionarse con su club.

Aunque al principio tuvieron que lidiar con una serie de obstáculos y situaciones incómodas, los Eusse han ido sacando adelante al equipo aurinegro que ya se da el lujo de tener más de 24 patrocinadores y comodidades fantásticas para sus miembros.

Estos factores hacen que Liberia este en pie de lucha para volver a primera, división que no están desde el 2018, pero en este 2023 tienen la ilusión intacta de volver y así tener el fútbol de la máxima categoría de vuelta en el Estadio Edgardo Baltodano Briceño.

Luis Felipe Eusse dio una entrevista a Teletica Radio y asegura que tienen una estructura estable para poder ascender este año, en busca de ser muy competitivos.

«No quiero ser mezquino, esa es la realidad. Liberia tiene las condiciones absolutas para estar en la primera división, tiene afición, un estadio de primer nivel, canchas de entrenamiento, una zona de altísimo potencial, una zona hermosa como lo es Guanacaste y Liberia, me parece tiene toda una administración sólida, estructura estable y me parece que eso ayuda también que un equipo compita por cosas importantes, sin ser mezquino y sin decir mentiras, creo que Liberia es el equipo mejor preparado para subir a primera.

Al principio nos topamos con obstáculos grandes, pero en este últimos dos años y medio hemos podido consolidar más de 24 patrocinadores, que la gente vuelva a creer. La gente cree en el proyecto, eso es nuestra mayor satisfacción, tenemos a Minor Díaz que está realizando una labor espectacular», afirmó Felipe Eusse en charla con Teletica Radio.

Los guanacastecos están con la fe intacta por ascender, por lo que ya para la semifinal de vuelta ante Quepos Cambute vendieron todo el boletaje para el duelo, que está pactado para el domingo 7 de mayo a las 6:00 pm. La ida quedó 1-1 en la Zona Sur.